Bugün kaçıncı orucu tutuyoruz? 2019 Ramazan Ayı Detaylı Liste

Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü? Her sene dört gözle beklediğimiz bir Ramazan ayına daha başladık.Ramazan ayı, bir yıllık maddi ve manevi kirlerden temizleneceğimiz, insanî duyguların coştuğu, tevbe edip hakka yönelme şuurunun geliştiği maddî ve mânevî bir terbiye ayıdır.Ramazan, içerisinde insanlık için, “bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini” taşıyan bir aydır.Ramazan, inananlar için evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş ayıdır.Ramazan, Kur’an ayıdır, oruç ayıdır.
Peki bugün Ramazan'ın kaçıncı günü? İşte sizler için hazırlanmış detaylı liste.
Bugün Ramazan ayının kaçıncı günü
4 Haziran 2019 Salı Ramazan Bayramının 1.Günüdür
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6 Mayıs 2019 Pazartesi
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1 . RAMAZAN ORUCU
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7 Mayıs 2019 Salı
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2 . RAMAZAN ORUCU
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8 Mayıs 2019 Çarşamba
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3 . RAMAZAN ORUCU
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9 Mayıs 2019 Perşembe
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4 . RAMAZAN ORUCU
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10 Mayıs 2019 Cuma
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5 . RAMAZAN ORUCU
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11 Mayıs 2019 Cumartesi
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6 . RAMAZAN ORUCU
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12 Mayıs 2019 Pazar
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7 . RAMAZAN ORUCU
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13 Mayıs 2019 Pazartesi
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8 . RAMAZAN ORUCU
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14 Mayıs 2019 Salı
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9 . RAMAZAN ORUCU
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15 Mayıs 2019 Çarşamba
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10 . RAMAZAN ORUCU
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16 Mayıs 2019 Perşembe
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11 . RAMAZAN ORUCU
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17 Mayıs 2019 Cuma
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12 . RAMAZAN ORUCU
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18 Mayıs 2019 Cumartesi
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13 . RAMAZAN ORUCU
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19 Mayıs 2019 Pazar
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14 . RAMAZAN ORUCU
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20 Mayıs 2019 Pazartesi
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15 . RAMAZAN ORUCU
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21 Mayıs 2019 Salı
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16 . RAMAZAN ORUCU
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22 Mayıs 2019 Çarşamba
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17 . RAMAZAN ORUCU
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23 Mayıs 2019 Perşembe
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18 . RAMAZAN ORUCU
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24 Mayıs 2019 Cuma
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19 . RAMAZAN ORUCU
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25 Mayıs 2019 Cumartesi
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20 . RAMAZAN ORUCU
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26 Mayıs 2019 Pazar
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21 . RAMAZAN ORUCU
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27 Mayıs 2019 Pazartesi
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22 . RAMAZAN ORUCU
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28 Mayıs 2019 Salı
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23 . RAMAZAN ORUCU
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29 Mayıs 2019 Çarşamba
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24 . RAMAZAN ORUCU
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30 Mayıs 2019 Perşembe
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25 . RAMAZAN ORUCU
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31 Mayıs 2019 Cuma
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26 . RAMAZAN ORUCU
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1 Haziran 2019 Cumartesi
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27 . RAMAZAN ORUCU
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2 Haziran 2019 Pazar
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28 . RAMAZAN ORUCU
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3 Haziran 2019 Pazartesi
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29 . RAMAZAN ORUCU