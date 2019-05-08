Bugün kaçıncı orucu tutuyoruz? 2019 Ramazan Ayı Detaylı Liste

Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü? Her sene dört gözle beklediğimiz bir Ramazan ayına daha başladık.Ramazan ayı, bir yıllık maddi ve manevi kirlerden temizleneceğimiz, insanî duyguların coştuğu, tevbe edip hakka yönelme şuurunun geliştiği maddî ve mânevî bir terbiye ayıdır.Ramazan, içerisinde insanlık için, “bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini” taşıyan bir aydır.Ramazan, inananlar için evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş ayıdır.Ramazan, Kur’an ayıdır, oruç ayıdır.

Peki bugün Ramazan'ın kaçıncı günü? İşte sizler için hazırlanmış detaylı liste.

Bugün Ramazan ayının kaçıncı günü

4 Haziran 2019 Salı Ramazan Bayramının 1.Günüdür

6 Mayıs 2019 Pazartesi 1 . RAMAZAN ORUCU 7 Mayıs 2019 Salı 2 . RAMAZAN ORUCU 8 Mayıs 2019 Çarşamba 3 . RAMAZAN ORUCU 9 Mayıs 2019 Perşembe 4 . RAMAZAN ORUCU 10 Mayıs 2019 Cuma 5 . RAMAZAN ORUCU 11 Mayıs 2019 Cumartesi 6 . RAMAZAN ORUCU 12 Mayıs 2019 Pazar 7 . RAMAZAN ORUCU 13 Mayıs 2019 Pazartesi 8 . RAMAZAN ORUCU 14 Mayıs 2019 Salı 9 . RAMAZAN ORUCU 15 Mayıs 2019 Çarşamba 10 . RAMAZAN ORUCU 16 Mayıs 2019 Perşembe 11 . RAMAZAN ORUCU 17 Mayıs 2019 Cuma 12 . RAMAZAN ORUCU 18 Mayıs 2019 Cumartesi 13 . RAMAZAN ORUCU 19 Mayıs 2019 Pazar 14 . RAMAZAN ORUCU 20 Mayıs 2019 Pazartesi 15 . RAMAZAN ORUCU 21 Mayıs 2019 Salı 16 . RAMAZAN ORUCU 22 Mayıs 2019 Çarşamba 17 . RAMAZAN ORUCU 23 Mayıs 2019 Perşembe 18 . RAMAZAN ORUCU 24 Mayıs 2019 Cuma 19 . RAMAZAN ORUCU 25 Mayıs 2019 Cumartesi 20 . RAMAZAN ORUCU 26 Mayıs 2019 Pazar 21 . RAMAZAN ORUCU 27 Mayıs 2019 Pazartesi 22 . RAMAZAN ORUCU 28 Mayıs 2019 Salı 23 . RAMAZAN ORUCU 29 Mayıs 2019 Çarşamba 24 . RAMAZAN ORUCU 30 Mayıs 2019 Perşembe 25 . RAMAZAN ORUCU 31 Mayıs 2019 Cuma 26 . RAMAZAN ORUCU 1 Haziran 2019 Cumartesi 27 . RAMAZAN ORUCU 2 Haziran 2019 Pazar 28 . RAMAZAN ORUCU 3 Haziran 2019 Pazartesi 29 . RAMAZAN ORUCU

Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2019, 08:24