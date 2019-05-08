Bugün kaçıncı orucu tutuyoruz? 2019 Ramazan Ayı Detaylı Liste

Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü? . İşte sizler için hazırlanmış detaylı liste.

Bugün kaçıncı orucu tutuyoruz? 2019 Ramazan Ayı Detaylı Liste
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Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü? Her sene dört gözle beklediğimiz bir Ramazan ayına daha başladık.Ramazan ayı, bir yıllık maddi ve manevi kirlerden temizleneceğimiz, insanî duyguların coştuğu, tevbe edip hakka yönelme şuurunun geliştiği maddî ve mânevî bir terbiye ayıdır.Ramazan, içerisinde insanlık için, “bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini” taşıyan bir aydır.Ramazan, inananlar için evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş ayıdır.Ramazan, Kur’an ayıdır, oruç ayıdır.

Peki bugün Ramazan'ın kaçıncı günü? İşte sizler için hazırlanmış detaylı liste.

Bugün Ramazan ayının kaçıncı günü

4 Haziran 2019 Salı Ramazan Bayramının 1.Günüdür

6 Mayıs 2019 Pazartesi

1 . RAMAZAN ORUCU

7 Mayıs 2019 Salı

2 . RAMAZAN ORUCU

8 Mayıs 2019 Çarşamba

3 . RAMAZAN ORUCU

9 Mayıs 2019 Perşembe

4 . RAMAZAN ORUCU

10 Mayıs 2019 Cuma

5 . RAMAZAN ORUCU

11 Mayıs 2019 Cumartesi

6 . RAMAZAN ORUCU

12 Mayıs 2019 Pazar

7 . RAMAZAN ORUCU

13 Mayıs 2019 Pazartesi

8 . RAMAZAN ORUCU

14 Mayıs 2019 Salı

9 . RAMAZAN ORUCU

15 Mayıs 2019 Çarşamba

10 . RAMAZAN ORUCU

16 Mayıs 2019 Perşembe

11 . RAMAZAN ORUCU

17 Mayıs 2019 Cuma

12 . RAMAZAN ORUCU

18 Mayıs 2019 Cumartesi

13 . RAMAZAN ORUCU

19 Mayıs 2019 Pazar

14 . RAMAZAN ORUCU

20 Mayıs 2019 Pazartesi

15 . RAMAZAN ORUCU

21 Mayıs 2019 Salı

16 . RAMAZAN ORUCU

22 Mayıs 2019 Çarşamba

17 . RAMAZAN ORUCU

23 Mayıs 2019 Perşembe

18 . RAMAZAN ORUCU

24 Mayıs 2019 Cuma

19 . RAMAZAN ORUCU

25 Mayıs 2019 Cumartesi

20 . RAMAZAN ORUCU

26 Mayıs 2019 Pazar

21 . RAMAZAN ORUCU

27 Mayıs 2019 Pazartesi

22 . RAMAZAN ORUCU

28 Mayıs 2019 Salı

23 . RAMAZAN ORUCU

29 Mayıs 2019 Çarşamba

24 . RAMAZAN ORUCU

30 Mayıs 2019 Perşembe

25 . RAMAZAN ORUCU

31 Mayıs 2019 Cuma

26 . RAMAZAN ORUCU

1 Haziran 2019 Cumartesi

27 . RAMAZAN ORUCU

2 Haziran 2019 Pazar

28 . RAMAZAN ORUCU

3 Haziran 2019 Pazartesi

29 . RAMAZAN ORUCU
Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2019, 08:24
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