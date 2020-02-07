Bu yıl 2020 Şubat Ayı 29 mu çekecek?

Her 4 yılda bir 365 gün 6 saatten artan saatlerin toplamı 24 saat ederek 1 gün ediyor. Bu da Şubat ayının 4 yılda bir 29 gün çekmesine sebebiyet veriyor. Hal böyle olunca da 4 yılda bir Şubat ayı 29 çekiyor. 4 e tam bölünen yıllarda Şubat ayı 29 çeker.

Örneğin 2020 yılı 4 e tam bölünür. Demekki bu yıl Şubat ayı 29 çekecek.

28 ve 29 gün çekmesinin nedenleri

Bugün kullandığımız Gregoryen takviminin kökeni, Roma İmparatoru Julius Caesar’ın, Mısırlı astronomi bilgini Sosigenes’e yaptırdığı “Julyen” takvimidir. Bu takvime göre bir yıl 365 gün sürer ve her yıldan 6 saat artar. Artan bu saatler her 4 yılda, bir gün eder ve yıla eklenir. Böylece bir yıl, 4 yılda bir 366 güne çıkar. Ne var ki 366 sayısı 12’ye tam olarak bölünmediğinden bazı ayların 30 bazı ayların da 31 çekmesi uygun görülür. Julyen takviminde yılbaşı, mart ayındadır ve buna göre şubat, yılın en son ayıdır. “July” olarak bilinen temmuz ayı, Julius Caesar’ın adını taşır ve 31 gün sürer.

Caesar’dan sonra yaşayan bir başka Roma İmparatoru Augustus da kendi adını bir aya verir. Ne var ki Ağustos (Augustus’un adından) ayının 30, Caesar’ın adını taşıyan Temmuz ayının 31 çekmesini haşmetine yakıştıramayan İmparator Augustus, kendi adıyla anılan ayın da 31 gün sürmesini emreder. Bunun üzerine astronomlar, yılın son ayı olan şubattan bir günü alıp, ağustos ayına ekler. Böylece 30-29 gün döngüsü yaşayan şubat ayı 29-28 gün olarak belirlenir.

Şubat, yıl Mart ile başladığı için Roma takviminin son ayı idi. Belirli zaman aralıklarında Romalı rahipler, yılı mevsimlerle hizalayabilmek için, Şubat'tan sonra araya bir eklenti ay (Mercedonius) yerleştiriyorlardı.



29 Şubattaki Doğum ve Ölümler

Doğumlar

1782 - Daniel François Auber, Fransız besteci (ö. 1871)

1792 - Gioacchino Antonio Rossini, İtalyan besteci (ö. 1868)

1860 - Herman Hollerith, ABD'li istatistikçi (ö. 1929)

1896 - Morarji Desai, Hindistan'ın 6. başbakanı (ö. 1995)

1908 - Balthus, Ressam

1940 - I. Bartholomeos Fener Rum Patriği

1960 - Richard Ramírez, Kaliforniya'da ölüm sırasının gelmesini bekleyen idam mahkûmu seri katil.

1960 - Cheb Khaled, Cezayirli şarkıcı

1972 - Nejat İşler, Türk sinema ve tiyatro oyuncusu



1972 - Pierre Kerécs, Macar şarkıcı1980 - Çağdaş Atan, Türk futbolcu.Ölümler1592 - Alessandro Striggio, İtalyan kompozitör (d. 1540)1604 - John Whitgift, Canterbury Başpiskoposu (d. 1530)1740 - Pietro Ottoboni, İtalyan kardinal (d. 1667)1744 - John Theophilus Desaguliers, Fransız filozof (d. 1683)1820 - Johann Joachim Eschenburg, Alman edebiyat eleştirmeni (d. 1743)1940 - Edward Frederic Benson, İngiliz yazar (d. 1867)1944 - Pehr Evind Svinhufvud, Finlandiya Devlet Başkanı (d. 1861)1956 - Elpidio Quirino, Filipinler Devlet Başkanı (d. 1890)1968 - Tore Ørjasæter, Norveçli şair (d. 1886)1980 - Gil Elvgren, Amerikalı oyuncu (d. 1914)1992 - Ruth Pitter, İngiliz şair (d. 1897)2000 - İskender Iğdır, AKUT üyesi (d. 9 Ocak 1968)2004 - Jerome Lawrence, Amerikalı oyun yazarı (d. 1915)2012 - Celal Hafifbilek, Türk yazar (d. 1930)