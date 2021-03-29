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Belediye Başkanı Savran, mezun olduğu okulda öğrencilere deneme sınav seti dağıttı
Nevşehir Belediyesi tarafından devlet okullarında üniversite sınavlarına hazırlanan 12.sınıf öğrencilerine üniversiteye hazırlık deneme sınav seti dağıtıldı.
Genel 29.03.2021, 14:16 29.03.2021, 15:45
Nevşehir Belediyesi tarafından devlet okullarında üniversite sınavlarına hazırlanan 12.sınıf öğrencilerine üniversiteye hazırlık deneme sınav seti dağıtıldı.
Nevşehir Belediyesi tarafından liselere giriş sınavları ve üniversiteye giriş sınavlarına hazırlanan 8. ve 12.sınıflara hazırlık deneme sınav seti dağıtımına başlandı. Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’da 1992 yılında mezun olduğu Nevşehir Anadolu Lisesi 12.sınıf öğrencilerini ziyaret ederek burada öğrenciler ile bir süre sohbet etmesinin ardından hazırlık deneme sınav setlerini hediye etti.