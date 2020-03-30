Belediye Başkanı Arı, her akşam 50 kişiye telefondan ulaşıyor
NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI RASİM ARI, KORONA VİRÜSE KARŞI ALINAN TEDBİRLER SONRASINDA 65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARA YASAK GELMESİNİN ARDINDAN HER AKŞAM 50 KİŞİYE TELEFON İLE ULAŞARAK BİR İSTEKLERİNİN, İHTİYAÇLARININ OLUP OLMADIĞINI SORUYOR.
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, korona virüse karşı alınan tedbirler sonrasında 65 yaş üstü vatandaşlara yasak gelmesinin ardından her akşam 50 kişiye telefonla ulaşarak bir isteklerinin, ihtiyaçlarının olup olmadığını soruyor.
Türkiye’de korona virüs ile mücadele kapsamında kronik hastalara ve 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağının getirilmesinin ardından Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı her akşam 50 kişiye ulaşarak hatırlarını soruyor. Belediye Başkanı Rasim Arı’nın kendilerini telefonda aradıklarına şaşıran kimi vatandaş ise önce inanmıyor ardından ise kendilerini aradıkları için teşekkür ediyor. Belediye Başkanı Rasim Arı’nın ihtiyaçlarını sorduğu telefon görüşmesinde, “Devletimiz var olsun. Biz yağlı yavan yemek yemeye devam ediyoruz. Nasıl mutlu oldum aradığınıza" demesi duygusal anlar yaşattı.
“İhtiyaç sahiplerine ilk maaşımı bağışladım”
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, sıkıntılı bir süreçten geçildiğini ve bu süreçte işlerini kapatan vatandaşların sıkıntılarına bir nebze katkıda bulunmak üzere gönül kumbarası başlattıklarını ifade etti. Arı, “Gönül kumbarası, Bir örnek olmasını düşünmüştük. Şimdi işlerini kapatan hemşehrilerimiz var. 65 yaş üstü evlerinden çıkamayan hemşehrilerimiz var. Onlar ciddi sıkıntı yaşıyorlar. Onların sıkıntısına, bu hemşehrilerimizin sorunlarına bir nebze olsun çare bulabilmek için gönül kumbarası ismi ile bir proje başlattık. Şahsım ve belediye personelimizin hepsi buna destek veriyorlar. Şahsımda bir maaşını buraya bağışladı. Yarında inşallah gereğini yapacağız. Belediyemizin bütün birimlerine gönül kumbaramızı yerleştirdik. Başta belediye personelimiz, belediye başkan yardımcılarımız, birim müdürlerimiz ve şahsım olmak üzere bütün ekibimizin inşallah maaşlarının belli bir kısmını onlar paylaşacaklar. Ben maaşımın tamamını paylaşıyorum. Hemşehrilerimizin de bu konuda duyarlılığını bekliyoruz. Bu birliktelikle birlikte şehrimizin dertlerine derman olmaya gayret sarf etmeye gayret göstereceğiz” şeklinde konuştu.