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Belediye Başkanı Arı, 81 ilden 181 sağlık personeline balon hediye edecek
NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI RASİM ARI, SOSYAL MEDYADA YAPTIĞI PAYLAŞIMDA, YENİ TİP KORONA VİRÜS (KOVİD-19) İLE MÜCADELE KAPSAMINDA FEDAKARCA ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELLERİNE KAPADOKYA’DA SICAK HAVA BALON TURU HEDİYE EDECEĞİNİ SÖYLEDİ.
Genel 21.03.2020, 11:02 21.03.2020, 13:41
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, yeni tip Korona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında fedakarca çalışan sağlık personellerine Kapadokya’da sıcak hava balon turu hediye edeceğini söyledi.
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yetmez biliyoruz ama. 81 ilden 181 sağlık personelimizi bugünler geçtikten sonra Nevşehir’imizde ağırlayıp beraber balonda Kapadokya’yı izleyeceğiz” dedi.