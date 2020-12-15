Başkandan koyunlara iade-i ziyaret

Nevşehir’de sürüden kaçan bir koç, bir keçi ve üç koyun belediye binasını basmasının görüntüleri tüm Türkiye’yi güldürürken Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, belediye binasına gelen küçükbaş kafilesini ziyaret etti.

Nevşehir’de sürüden kaçarak Nevşehir Belediyesi Başkanlık makamına giderek burada güvenlik görevlileri ve belediye personellerine zor anlar yaşatan koç, keçi ve koyunları Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı iade-i ziyarette bulundu. Belediye Başkanı Arı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da, “İkna görüşmelerimiz sonuç verdi kendileriyle barış imzaladık” sözlerini paylaştı.