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Avanos sokakları boş kaldı
KORONA VİRÜS İLE MÜCADELE KAPSAMINDA MÜMKÜN OLDUĞUNCA DIŞARI ÇIKILMAMASI ÇAĞRISININ ARDINDAN NEVŞEHİR’İN AVANOS İLÇESİ SOKAKLAR BOŞ KALDI.
Genel 22.03.2020, 15:34 22.03.2020, 16:21
Korona virüs ile mücadele kapsamında mümkün olduğunca dışarı çıkılmaması çağrısının ardından Nevşehir’in Avanos ilçesinde sokaklar boş kaldı.
Her hafta sonu binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Nevşehir’in Avanos ilçesi bu hafta boş kaldı. Korona virüs ile mücadele kapsamında yaşlılara getirilen dışarı çıkma yasağının yanı sıra vatandaşlara da mümkün olduğunca dışarı çıkılmaması çağrısının yapılmasının ardından Avanos ilçesinde sokaklar boş kaldı. Kızılırmak üzerinde bulunan tahta köprüden geçmek için adeta yarış halinde olan vatandaşların dışarı çıkmamasıyla birlikte köprü boş kaldı.