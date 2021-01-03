Ağır Romantik filmi konusu nedir? Ağır Romantik oyuncuları kimler?

AĞIR ROMANTİK FİLMİ KONUSU

Aslı Egeli, heykeltıraş annenin ve profesör babanın konservatuarda okuyan genç kızıdır. Bir gün, Beyoğlu’nda gezerken bir adamın saldırısına uğrar ve çantası çalınır. Korku ve panik içindeki Aslı’ya, Kerem çantasını bulmasında yardımcı olur. Bu zorunlu buluşmadan sonra; Aslı ve Kerem’in arasında, aşk ve evlenmeye kadar uzanan romantik bir ilişki başlar. Başlangıçta, Kerem Aslı’nın alışkın olmadığı bir dünyadan gelse de kendisini büyük şirketlere danışmanlık yapan bir finansal uzman olarak tanıtır.

Kerem’in babası, İstanbul’un en büyük hırsızlık çetesinin reisidir. Aslı’nın dayısı ise, bu korsan çetesini yok etmek isteyen Polis Şefi Danyal’dır. Yani, Aslı ve Kerem’in hoşbeş günü, asla unutamayacakları bir güne dönüşür.

AĞIR ROMANTİK OYUNCULARI

TUVANA TÜRKAY

ONUR TUNA

SERMİYAN MİDYAT

ALTAN ERKEKLİ

DURUL BAZAN

SEMRA DİNÇER

SERVET PANDUR

GAZANFER ÜNDÜZ

ÇEKİMLER

Ağır Romantik Filminin Yapımcısı Azeri iş insanı Ruhi Aliyeva, yönetmen ve senarist Deniz Denizciler ile Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek, akşamın en işlek saati 21.30‘ da Nişantaşı'nda caddeyi trafiğe kapatarak aksiyon ve silahlı çatışma sahnelerinin çekimlerini gerçekleştirdi.