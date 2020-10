29 Ekim 2020 Cumhuriyet Bayramı Mesajları

Mesaj1:

Türkiye Cumhuriyeti’nin 97. yıldönümünü gururla ve kıvançla kutlamaktayız. Cumhuriyet, her şeyini kaybetmiş olan bir milletin ulusal bağımsızlığını kazanabilmek için giriştiği milli mücadelenin sonucunda elde ettiği büyük bir zaferin sonucudur. Bu nedenle yüce Türk Milleti, kendine emanet edilen Türkiye Cumhuriyeti’ni, huzur ve refah dolu yarınlara ulaştırmak için hiç şüphesiz ki el birliği ile çalışacak, Atatürk ilke ve devrimlerine her zaman ve her konumda sahip çıkacaktır. Cumhuriyetimizin …. yılını kutladığımız bu günlerde, geleceğe büyük bir ümit, inanç ve gayretle yürümek azmi ve de kararlılığı içindeyiz. Vatanımızın bölünmez bütünlüğüne ve ulusumuzun birliğine her zamankinden de çok ehemmiyet vermekteyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin banisi Büyük Önder Atatürk’ü ve de silah arkadaşlarını, canından aziz bildiği vatanı için kanlarını bu toprağa dökmüş şehitlerimizi rahmet ve minnetle bir kez daha yad ediyor Cumhuriyet Bayramınızı yürekten en kalbi sevgilerimle kutluyorum.

Mesaj 2

Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan Milli Mücadele ile tarihte eşine çok az rastlanır bir başarı gerçekleştirilmiştir. Yaşanılan tüm zorluk ve sıkıntılara karşın inanç ve kararlılık örneği olarak kazanılan bu zafer, Milletimize kayıtsız şartsız egemenliği sağlayan Cumhuriyeti rejimini armağan etmiştir. Milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlu olsun.

Mesaj 3

Yüce Atatürk, Cumhuriyetimizin 97. yılını, kıvanç ve coşkuyla kutladığımız büyük günde milletçe huzurunuzdayız. Türk milleti bugün sana olan bağlılığını, özlemini ve sevgisini yürekten ve büyük bir sesle hep birlikte yinelemektedir. Tarihimizin en büyük çağdaşlaşma ve değişim hamlesi olan Cumhuriyet’in geleceğe büyük bir ümitle bakmamızı sağlayan gurur verici atılım ve başarıları, her türlü zorlu engelin aşılması konusunda bizlere güç vermektedir. Ruhun şad olsun. Yüce milletimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun...

Mesaj 4

“Sevgili …… lılar,

Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yazılan kurtuluş destanının gururunu, heyecanını ve bu destanın varış noktası olan Cumhuriyetin ilanını, ilk günkü gibi büyük bir coşku ile kutluyoruz.

Bu anlamlı günde, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, istiklal savaşı kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.

Tüm bu gayretlerin sonucunda kahramanlarımız tarafından bize, geçmişimize gururla, geleceğimize güvenle bakmamızı sağlayacak bir ülke ve Cumhuriyet armağan edilmiştir. Cumhuriyet, bizim için sadece bir yönetim şekli değil, aynı zamanda tarihimizin en kapsamlı çağdaşlaşma hamlesi, toplumsal ve siyasal değişim projesidir. Cumhuriyetin ilanı, milletimizin şanlı tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biridir:

Cumhuriyet, milletimizin bağımsızlık ve hürriyetinden asla taviz vermeyeceğinin ifadesidir.

Cumhuriyet, milletimizin çağdaş dünyada hak ettiği yeri alma kararlılığının göstergesidir.

Cumhuriyet, birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğimizde olmaz denileni başardığımızın kanıtıdır.

Ne mutlu ki, 97 yıl önce büyük önder Atatürk'ün önümüze koyduğu “muasır medeniyetler seviyesine ulaşma” hedefinde büyük mesafeler aldık. Cumhuriyetimizin kuruluş ideali olan hedeflere bugün her zamankinden daha yakınız. Artık hedefimiz, ülkemizi, Biga’mızı çağdaş dünyanın da ilerisine taşımaktır.

Bu tarihi gün dolayısıyla, başta büyük devlet adamı ve eşsiz komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete intikal eden devlet adamlarımızın, dökülen kanlarıyla bu toprakları bizlere vatan yapan, vatanımızın ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü için can veren tüm aziz şehitlerimizin hatıraları önünde saygıyla eğiliyor, Kahraman gazilerimize en derin şükranlarımı sunuyor, tüm ……. hemşerilerimin cumhuriyet bayramlarını en içten dileklerimle tebrik ediyor sevgi ve saygılarımı sunuyorum”.

Mesaj 5

Milleti’nin, büyük Atatürk’ün deyimiyle, en büyük eseri olan ve milletimizin şeref abidesi Cumhuriyetimizin 97. Kuruluş Yıldönümünü, ilçemizde büyük bir sevinç ve mutluluk içinde, coşku ve heyecanla kutluyoruz.

Cumhuriyet, milletimizin ve ülkemizin var olma mücadelesini başarması için yeni bir ruh ve dinamizm getirmiş ve yeni hedefler koymuştur. Türkiye Cumhuriyeti’nin korunması ve yaşatılmasında hepimize görevler düşmektedir. Yüce Atatürk’ün Cumhuriyetle yaktığı aydınlanma meşalesini söndürmeden taşıyacak ve Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatacağız.

Cumhuriyeti korumak ve gelecek nesillere taşımak hepimizin görevidir. Cumhuriyeti yüceltmenin, bir refah toplumu yaratmanın sorumluluğu hepimizin sırtındadır. Ortak paydamız Atatürk’ün en büyük eseri olan demokratik ve laik Cumhuriyeti sonsuza dek yaşatmaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa kemal ATATÜRK başta olmak üzere, acısı yüreğimizde çok taze olan Mehmetçiklerimiz ile ebediyete intikal etmiş şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz şükran duyguları ve rahmetle anıyor, halkımızın Cumhuriyet Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.

Mesaj 6

"Cumhuriyet; bağımsızlığından ödün vermeyen, dayatmalara boyun eğmeyen, Atatürk öncülüğünde yurduna ve egemenliğine sahip çıkan, O'nun ilke ve devrimlerini gönülden benimseyen Türk Ulusunun soylu kişilik özelliklerinin bir yansıması, ulusal onurumuzun bayraklaşan simgesi ve büyük Türk Devrimi'nin adıdır. Cumhuriyet, korumamız ve ödün vermeden yaşatmamız gereken en değerli varlığımızdır.

Türk Devrimi, çağın getirdiği ve gerektirdiği koşulları toplum yararına yaşama geçiren, yapıldığı dönemle sınırlı kalmayan, süreklilik boyutu bulunan, yeni kazanımlarla ve ilk günkü bilinçle sürdürmemiz gereken bir çağdaşlaşma atılımıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve dayandığı ilkeler, çağdaş bir yaşam biçiminin de çerçevesini çizmektedir.

Cumhuriyet Bayramımızın 97.yıldönümünde; Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Silah arkadaşlarını, vatan uğruna gözünü kırpmadan can veren şehitlerimizi, gazilerimizi şükranla, saygıyla ve rahmetle anıyor manevi huzurlarında kurdukları Cumhuriyete bütün gücümüzle sahip çıkacağımıza söz veriyor ve Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum.