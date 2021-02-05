Bir ay , Ay’ın Dünya çevresini bir kez dolanmasında geçen süreye denir. Türkiye’de takvimler değiştikçe, ayların adları da buna bağlı olarak değişmiştir. 19. yüzyıla kadar daha çok Hicri takvime göre düzenlenmiş Arabi aylar kullanılıyordu:Arabi Aylar (Dini Aylar) : Muharrem, Safer, Rebiülevvel, Rebiülahır, Cemazielevvel, Cemaziyelahır, Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade ve Zilhicce.

2021 Şubat Ayı Kaç Çekiyor?

28 ÇEKİYOR



Yılın 12 Ayı ve Çektiği Gün Sayıları

1 - Ocak 31 2 - Şubat 28 3 - Mart 31 4 - Nisan 30 5 - Mayıs 31 6 - Haziran 30 7 - Temmuz 31 8 - Ağustos 31 9 - Eylül 30 10 - Ekim 31 11 - Kasım 30 12 - Aralık 31



Görüleceği üzere 4 ay 30 gün çeker 7 ay ise 31 gündür



Şubat ayı ise normalde 28 gün çeker ama eğer o yıl 4’ün katı ise 29 gün çeker. Mesela 2016 yılında Şubat 29 gündü. Çünkü 2016 4’e tam bölünür.Yani 2016/4=0 ‘dır(kalan sıfır).miladi takvimde bir yılın 365 gün 6 saat olmasıdır. Biliyoruz ki bir gün 24 saattir. 4 yılda bir bu 6 saatler toplanarak (6×4=24 saat yani 1 gün ) 1 gün oluşur. İşte böylece 4 yılda bir elimizde 1 gün artar.İşte bu 1 gün Şubat ayına eklenir ve böylece şubat 29 çeker.Zaten bu artmadan dolayı Şubat’ın 29 çektiği yıllaradenir. Mesela bu sene 2020 yılı. En yakın artık yıl şuan için 2024 olacak.