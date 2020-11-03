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2020 Ekim ayı kçö ne zaman yatacak?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ekim ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 5 Kasım'da yapılacağını şu sözlerle bildirdi:
Genel 03.11.2020, 11:14 03.11.2020, 11:17
EKİM AYI KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ekim ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 5 Kasım'da yapılacağını şu sözlerle bildirdi:
"Kısa Çalışma Ödeneği ve İşsizlik Ödeneği, vatandaşların IBAN hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara ise ödemeler PTT üzerinden yapılacak."
KÇÖ NE ZAMAN BİTECEK?
Koronavirüsün ekonomik etkilerinden zarar görmemek için devreye sokulan kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izin desteği ve işten çıkarma yasağı 31 Aralık'a kadar uzatıldı.
Son durumda, çalışanlar, bu yılın sonuna kadar kısa çalışma ödeneği alabilecek
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