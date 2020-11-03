2020 Ekim ayı kçö ne zaman yatacak?

EKİM AYI KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ekim ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 5 Kasım'da yapılacağını şu sözlerle bildirdi:

"Kısa Çalışma Ödeneği ve İşsizlik Ödeneği, vatandaşların IBAN hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara ise ödemeler PTT üzerinden yapılacak."

Yeni normal sürecinde istihdamın korunması için desteklerin süreceğini belirten Bakan Selçuk, çalışanların ve iş verenlerin yanında olmaya devam edeceklerini de ifade etti.

KÇÖ NE ZAMAN BİTECEK?

Koronavirüsün ekonomik etkilerinden zarar görmemek için devreye sokulan kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izin desteği ve işten çıkarma yasağı 31 Aralık'a kadar uzatıldı.

Son durumda, çalışanlar, bu yılın sonuna kadar kısa çalışma ödeneği alabilecek

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