En güzel Cuma mesajları ve duaları

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Nevşehir
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Gündem
28.02.2020, 08:35
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#altınyıldız
#Kozaklı
#TEOG
#kayseri
#cuma hutbesi indir
#Rusya Maliye Bakanlığı
#Sakarya
#Acıgöl
#Ziyaret
#Cumhuriyet
#fen ve anadolu lisesi
#Kapadokya
#Mustafa Açıkgöz
#iş güvenliği
#kutlama
#Okan Yılmaz
#Spor Toto Süper Lig
#Turist
#Dış Ticaret
#Hastane Randevu
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