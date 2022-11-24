Cuma günü satılan bir hisse senedinin bedeli yatırımcıya Salı günü ödenebiliyor. cuma günü yapıldığında nakit dönüşü takip eden salı günü gerçekleşiyor.

Borsada pazartesi günü satılan hisse ne zaman hesaba geçer?

Saat 10:00’dan 18:05’e kadar yapacağınız tüm satışlar 1 işlem günü sayılır. Yani pazartesi günü herhangi bir saatte yaptığınız satış işlemi sonrası Pazartesi 1. Gün Salı 2. Gün olmak üzere paranız Çarşamba günü kullanıma açılır.

Borsada Salı günü satılan hisse ne zaman hesaba geçer?

Saat 10:00’dan 18:05’e kadar yapacağınız tüm satışlar 1 işlem günü sayılır. Yani Salı günü herhangi bir saatte yaptığınız satış işlemi sonrası Salı 1. Gün Çarşamba 2. Gün olmak üzere paranız Perşembe günü kullanıma açılır.

Borsada Çarşamba günü satılan hisse ne zaman hesaba geçer?

Saat 10:00’dan 18:05’e kadar yapacağınız tüm satışlar 1 işlem günü sayılır. Yani Çarşamba günü herhangi bir saatte yaptığınız satış işlemi sonrası Çarşamba 1. Gün Perşembe 2. Gün olmak üzere paranız Cuma günü kullanıma açılır.

Borsada Perşembe günü satılan hisse ne zaman hesaba geçer?

Saat 10:00’dan 18:05’e kadar yapacağınız tüm satışlar 1 işlem günü sayılır. Yani Perşembe günü herhangi bir saatte yaptığınız satış işlemi sonrası Perşembe 1. Gün Cuma 2. Gün olmak üzere paranız Pazartesi günü kullanıma açılır.

Borsada Cuma günü satılan hisse ne zaman hesaba geçer?

Saat 10:00’dan 18:05’e kadar yapacağınız tüm satışlar 1 işlem günü sayılır. Yani Cuma günü herhangi bir saatte yaptığınız satış işlemi sonrası Cuma 1. Gün Pazartesi 2. Gün olmak üzere paranız Salı günü kullanıma açılır.

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T2 ne zaman hesaba geçer?

Yatırımcıların aldıkları ya da sattıkları hisse senetleri 2 gün boyunca burada saklanmaktadır. Takas günü ise T+2 şeklinde, işlemi izleyen ikinci iş günüdür. Yani söz konusu hisse senedi ile ilgili işlem gerçekleştikten 2 gün sonra para hesaba geçer.

T2 bakiye ne zaman hesaba geçer?

Alış işlemi gerçekleştikten sonra paylar, satış işlemi gerçekleştikten sonra da satış tutarı yatırım hesabınıza 2 iş günü sonra geçmektedir. Ancak takas süresini (T+2) beklemeden emirlerinizin gerçekleşmesi ile birlikte oluşacak borsa işlem limitiniz dahilinde işlem yapabilirsiniz.

Borsada hisse istediğin zaman satılır mı?

Eğer aldığınız hisseyi aynı gün satamazsanız bilin ki hisse brüt takastadır. Ayrıca brüt takasta olan bir hissenin satışı sonrası başka hisse de alamazsınız en az 1 gün daha beklemeniz gerekir. Borsa kuralları gereği birçok hisse günlük alınıp satılabilir. Cezalı hisseler günlük alınıp satılamaz.