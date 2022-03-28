Hava sıcaklıklarının artmaya başlamasıyla birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de Çorum'da 15 günlük hava durumu oldu.

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Hava durumu tahminleri Meteoroloji'nin değerlendirmeleri ile belli oldu. Soğuk ve yağışlı havanın yurdu terk edeceğini duyuran Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hatay, Malatya, Niğde ve Kayseri çevrelerinin karla karışık yağmur beklendiğini açıkladı. Son hava durumu raporuna göre sıcaklıklar iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacak. Peki, bugün hava durumu nasıl olacak?

İşte, Meteoroloji 28 Mart 2022 Çorum hava durumu tahminleri.

Kaynak: https://www.havadurumu15gunluk.net/