NEVÜ Öğrencilerine Özel Sektör ve Girişimcilik Konulu Konferans

İİBF Konferans Salonunda düzenlenen konferansa; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Öcal, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Şükran Güngör Tanç ve Dr. Öğr. Üyesi Murat Demirel, Kalite ve Akreditasyon Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Seçme, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Konferans öncesi kısa bir konuşma yapan İİBF Dekanı Prof. Dr. Mehmet Öcal, İİBF olarak bahar döneminin ilk konferansını düzenlemekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Öcal, “İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak düzenlediğimiz bahar döneminin ilk konferansına öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugün aramızda kısa adı NESİAD olan Nevşehir Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Mustafa Ertaş ve kendisine eşlik eden yönetim kurulu üyeleri Mehmet Kahraman ile Hamdi Dinler bulunmakta. Sayın Başkanımız Ertaş, NESİAD hakkında kısa bir bilgiler vererek, başarılı hayat hikâyelerini siz değerli öğrenci arkadaşlarımızla paylaşacaklar. Kendilerine bizleri kırmayarak aramızda bulunmalarından dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

NESİAD ve Ertaş Grup’un yürüttüğü çalışmalara değinerek konuşmasına başlayan Başkan Ertaş, öğrencilere devlet desteklerinden nasıl yararlanabilecekleri ve onları özel sektör de nelerin beklediğine dair bilgi verdi. Kendi öğrencilik ve iş hayatından da örnekleri katılımcılar ile paylaşan ve eğitim-öğretim hayatında edinmiş olduğu bilgilerin önemine de değinen Ertaş, bu bilgilerin genç yaşında girişimci bir iş adamı olma yolunda ortaya koyduğu başarısına büyük katkılar sağladığını söyledi.

Konferans, Ertaş’ın konuşmalarının ardından öğrenciler tarafından kendisine yöneltilen soruları cevaplamasıyla sona erdi.



