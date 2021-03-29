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Kapadokya’ya günbatımı için akın akın geliyorlar
Türkiye’nin dört bir yanından Kapadokya bölgesinde günbatımını izlemek için gelen yerli ve yabancı turistler havadan görüntülendi.
Çevre 29.03.2021, 09:20 29.03.2021, 11:20
Türkiye’nin dört bir yanından Kapadokya bölgesinde günbatımını izlemek için gelen yerli ve yabancı turistler havadan görüntülendi.
İstanbul’dan Kapadokya bölgesine günbatımını izlemek için gelen Duygu Mısırcıoğlu Kızılçukur vadisinin günbatımının meşhur olduğunu duyduklarını ve saatlerde günbatımını izlemek için beklediklerini ifade etti. Mısırcıoğlu, “ Buranın günbatımının meşhur olduğunu duyduk. Manazara çok güzel herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum” dedi. Kapadokya’da günbatımını eşi ile birlikte izlediğini söyleyen Emre Mısırcıoğlu’da açıklamasında, “ Günbatımını izlemeye geldik. Manzara gayet güzel” diye konuştu.