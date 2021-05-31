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Kapadokya’da vadi içerisine atılan klozet pes dedirtti
Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde bulunan ve turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği bölgelerden olan Devrent vadisinde gönüllü temizlik yapan gençler tarafından vadi içerisinde atılmış klozet bulundu.
Çevre 31.05.2021, 14:31 01.06.2021, 10:45
Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde bulunan ve turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği bölgelerden olan Devrent vadisinde gönüllü temizlik yapan gençler tarafından vadi içerisinde atılmış klozet bulundu.
Çalışmayı koordine eden yetkililer, çevre bilinci konusunda bilinçli bir toplum oluşturmak amacıyla başlattıkları projenin geleneksel hale getirilerek sürdürüldüğü belirtildi.