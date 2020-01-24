Türkiye karasularında seyreden ulusal ve uluslararası tüm gemilerle ilgili konuların sorumluluğunu alan Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü, bu gemilerle ilgili sağladığı deniz ruhsatı işlemlerini, çevrimiçi olarak deniz ruhsatı sorgulama hizmeti ile vermektedir. Deniz ruhsatı uygulaması, gidişat güvenliğini emniyet altına almak üzere başlatılmıştır. Özel veya tüzel, küçük veya büyük, denize açılan veya iskeleye bağlı olan tüm su araçlarının deniz ruhsatı alma zorunluluğu bulunmaktadır.

Deniz ruhsatı dışında, denize açılan tüm deniz araçlarının alması gereken ruhsat türleri kısaca aşağıda belirtilmektedir.

Ticari faaliyet gösteren gemilerin ayrıca yaptıkları işin cinsine göre ayrıca ruhsat almaları gerekmektedir. Turizm faaliyeti gösteren gemiler turizm ruhsatı, yolcu taşıyan gemiler ise deniz motorları ruhsatı almak zorundadır.

Türk bandrollü, 18 GRT’nin altındaki tüm gemiler için Bağlama Kütüğü Ruhsatı çıkartmak zorunludur.

Ayrıca telsizi teçhizatına sahip her Türk bandrollü deniz aracının Telsiz İşletme Müdürlüğü’nden alınan ruhsata sahip olmaları zorunludur. Telsiz kullanabilmek için sadece ruhsat alınması yeterli değildir. Ayrıca kısa mesafe telsiz operatörü belgesine de sahip olunması gerekmektedir.

Deniz Ruhsatı Sorgulama Nereden Yapılır

Kıyı Emniyet Müdürlüğü’nden bizzat yapılabilen deniz ruhsatı sorgulama, internet üzerinden de yapılabilmektedir. E-Devlet Kapısı internet sitesi olan www.turkiye.gov.tr adresinden kişisel şifre ile giriş yapılarak, deniz ruhsatı sorgulaması yapmak mümkündür. E-Devlet Kapısı’ndan deniz ruhsatı dışında, aşağıdaki çevrimiçi sorgulamalar yapılabilmektedir.

· Deniz ruhsatı sorgulama işlemleri

· Deniz ruhsatı borç sorgulama işlemleri

· Kıyı emniyeti hava ruhsatı sorgulama işlemleri

· Kıyı emniyeti kara ruhsatı sorgulama işlemleri

· Kıyı emniyeti telsiz ruhsat ve sorgulama işlemleri

· Kıyı emniyetiyle ilgili diğer tüm borç sorgulama işlemleri

· Kıyı emniyeti acente bilgileri sorgulama işlemleri

· Kılavuzluk sorgulama işlemleri

E-Devlet Kapısı’ndan deniz ruhsatı sorgulaması yapmak için şifreye gereksinim vardır. Herhangi bir PTT şubesine bizzat kimlik belgesi ile başvurularak şifre edinilebilir. Şifre alındıktan sonra, E-devlet Kapısı’nın deniz ruhsatı ile ilgili yukarıda belirtilen tüm hizmetlerinden faydalanmak mümkündür.

Kıyı Emniyeti Müdürlüğü’nün Deniz Ruhsatı Sahiplerine Verdiği Hizmetler

Kıyı Emniyet Müdürlüğü, Türkiye karasularında seyreden gemiler için deniz ruhsatı sorgulama dışında aşağıdaki hizmetleri vermektedir. Bu hizmetlerin birçoğundan e-devlet internet sitesine giriş yaparak başvurulabilir.

· Telsiz İşletme

· Gemi Trafik ve Kılavuzluk Hizmeti

· Seyir Yardımcıları

· Tahlisiye Hizmetleri

· Deniz Hizmetleri

· Uluslararası Faaliyetler

· Tarihi Fenerler

· Turizme Açılan Fenerler

Kıyı Emniyet Müdürlüğü, sadece Türk karasularında seyreden deniz araçlarının değil tüm halkın güvenliği için hizmet vermektedir. Faaliyetlerini güvenli deniz yolculuğu ve güvenli liman hizmetleri için göstermektedir.