"Manolya" şarkı sözleri ile

Olur ya yollar ayrılır sen yine de beni unutma manolya

Boş gelir bütün hayaller gözlerin bağdaşmıyor konuyla

Hani var ya o gülüşleri keşke satılsa parayla

Bende umut sende haya ben koştuğum yolları dönüyorum yaya



Döner miyim ben geri körpe kaldırımlar evim

Sana sensizliği yazamam gideceksen tam yeri

Bu da aşkıma delil pusulam beni bulmuyor dedi

Yalanlarına hayallerine artık daha dönmüyor dilim

Söz : Burak Bulut Müzik : Burak Bulut, Didar Aranje : Efe Can Mix : Efe Can Mastering: GKG Mastering Yardımcı Aranjör : Bahattin Ekinci Yönetmen : Amirali, Burak Bulut Görüntü Yönetmeni : Emin Şener Yönetmen Asistanı : Ahmet Besim Kizmaz , İsmail Sidal Edit : Behbod Akustik Gitar : Bahattin Ekinci Klarnet : Aykut Sütoğlu Keman : Erkan Deniz Prodüktör : Tolga Aykut