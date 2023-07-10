"Manolya" şarkı sözleri ile
Olur ya yollar ayrılır sen yine de beni unutma manolya
Boş gelir bütün hayaller gözlerin bağdaşmıyor konuyla
Hani var ya o gülüşleri keşke satılsa parayla
Bende umut sende haya ben koştuğum yolları dönüyorum yaya
Döner miyim ben geri körpe kaldırımlar evim
Sana sensizliği yazamam gideceksen tam yeri
Bu da aşkıma delil pusulam beni bulmuyor dedi
Yalanlarına hayallerine artık daha dönmüyor dilim
Söz : Burak Bulut Müzik : Burak Bulut, Didar Aranje : Efe Can Mix : Efe Can Mastering: GKG Mastering Yardımcı Aranjör : Bahattin Ekinci Yönetmen : Amirali, Burak Bulut Görüntü Yönetmeni : Emin Şener Yönetmen Asistanı : Ahmet Besim Kizmaz , İsmail Sidal Edit : Behbod Akustik Gitar : Bahattin Ekinci Klarnet : Aykut Sütoğlu Keman : Erkan Deniz Prodüktör : Tolga Aykut