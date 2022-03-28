Android TV, Ankastre Set, Tost Makinesi ve Nostaljik Radyo 1 Nisan 2022 BİM Mağazalarında

Ramazan Ayının başlamasıyla BİM mağazalarında iğneden ipliğe geniş kapsamda yeni bir Aktüel Ürünler Listesi Oluşturuldu. İşte BİM mağaları tarafından 1 Nisan 2022 tarihinde satışa sunulacak avantajlı ürünler...

Cam Çay Makinesi

Fakir El Blenderi SM 4100B

Polosmart Nostaljik Radyo

Kumtel Beyaz Cam Ankastre Set

Katlanır Kamp Sandalyesi

Kızartma Tenceresi

Oval Borcam Fırın Tepsisi

6’lı Baharat Takımı

Bıçak Bileyicili Bambu Kesme Tahtası

Bebek Nevresim Takımı

Keçe Oyuncak Sepeti

Renkli Dokunmatik Gece Lambası

BİM HAKKINDA

Türkiye’nin organize perakende sektöründe pazar payı en yüksek şirket olan BİM Birleşik Mağazalar AŞ, faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlamıştır.

BİM’in ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin yüksek kalite ve en uygun fiyat ile tüketiciye ulaştırılmasıdır. Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünde yaklaşık 750 ürün bulundururken aynı zamanda çok sayıda özel markalı ürünü de müşterilerine sunmayı hedeflemektedir.

BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2020 yılında da sürdürmüştür. 2020 yılında yurt içinde üç yeni bölge merkezinin yanı sıra 969 (+30 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yıllık yüzde 12 oranında büyüme kaydeden BİM, 2020 yıl sonu itibariyle Türkiye’de 8.407 (FİLE ile 8.530) mağaza sayısına ulaşmıştır. Kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin etkin maliyet yönetimi politikasıyla gelişimine devam etmektedir.

BİM, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında Fas ve Mısır’da da faaliyet göstermektedir. Fas'ta 2020 yılında 38 yeni mağaza açarak toplam 537 mağazaya ulaşmıştır. İkinci yurt dışı operasyonu olan Mısır’da ise 2020 yılı sonunda 300 mağaza bulunmaktadır. 2020 yılı sonu itibariyle Türkiye’nin yanı sıra Fas ve Mısır’dakilerle birlikte toplam 9.365 mağaza bulunmaktadır.

BİM, sadece ciro büyüklüğü açısından değil, aynı zamanda 2020 yıl sonu itibariyle 3.449’u ofis, 5.958’i depo ve 51.256’sı mağazalarda olmak üzere konsolide bazda toplam 60.663 kişiye istihdam sağlayarak öne çıkmaktadır.

Gözden kaçırmayın Kim Milyoner Olmak İster sorusu: Pinokyonun Maceraları Sorusu

BİM, başta müşteri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir.