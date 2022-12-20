Mevcutta 5500 lira olan asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse 7150 lira olacak. son toplantıda rakamın çıkması bekleniyor.

Mevcutta 5500 lira olan asgari ücrete;

yüzde 20 zam gelirse 6600 lira,

yüzde 30 zam gelirse 7150 lira,

yüzde 40 zam gelirse 7700 lira,

yüzde 50 zam gelirse 8250 lira,

yüzde 60 zam gelirse 8800 lira olacak.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrete ilişkin planlanan son Toplantı bugün saat 14:10 itibarıyla başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda işçi, işveren ve hükümet tarafları bir araya geliyor. Asgari ücrete ilişkin ilk iki toplantıda rakam telaffuz edilmese de son toplantıda rakamın çıkması bekleniyor.

HEYETLER BİR ARAYA GELDİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl başkanlığında toplandı. Bugün üçüncü toplantısını yapan komisyonda işveren heyetine Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine ise TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak başkanlık yapacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’inde üçüncü komisyon toplantısını işaret ederek uzlaşmaya varılacağını belirtmesi üzerine komisyonda, yeni yılda verilecek olan asgari ücret miktarı hakkında net bir karara varılması bekleniyor.