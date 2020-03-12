Uyuşturucu Tacirleri Yakalandı

Durumundan şüphelenilen ; yabancı uyruklu (iki) M.K.A., S.Z. ve Ö.S. isimli bayan şahsın Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda yapılan üst aramasında;

1 Tabanca,

4 parça halinde toplam 7,98 gr Metamfetamin,

1,75 gr Bonzai maddesi ele geçirilmiş,

İkametlerinde yapılan aramada ise ;

1 Suboxone hap,

0,68 gr Metamfetamin,

0,41 gr Eroin,

1 adet hassas terazi ele geçirilmiş, gözaltına alınan şahıslar hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma, Uyuşturucu Madde Bulundurma,Kullanma ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanununa Muhalefet Etmek suçlarından Adli İşlem yapılmıştır.