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Tüfekle Araca Ateş Eden Şahıs Yakalandı
Emniyet Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Ekiplerince 80.yıl Bulvarı üzerinde Ateşli Silah Kullanmak suretiyle meydana gelen Mala Zarar Verme olayıyla ilgili olarak yapmış olduğu çalışmada;
Asayiş 06.02.2020, 10:52
Emniyet Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Ekiplerince 80.yıl Bulvarı üzerinde Ateşli Silah Kullanmak suretiyle meydana gelen Mala Zarar Verme olayıyla ilgili olarak yapmış olduğu çalışmada;
Kale Şehit İsmail ARSLAN Polis Merkezi Amirliği görevlilerince hakkında 6136 sayılı Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanununa Muhalefet Etmek, Mala Zarar Verme ve Tehdit Suçundan Adli işlem yapılarak mevcutlu olarak Adli makamlara sevk edilmiştir.
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