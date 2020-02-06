Tüfekle Araca Ateş Eden Şahıs Yakalandı

Emniyet Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Ekiplerince 80.yıl Bulvarı üzerinde Ateşli Silah Kullanmak suretiyle meydana gelen Mala Zarar Verme olayıyla ilgili olarak yapmış olduğu çalışmada;

1996 doğumlu E.S. isimli şahsın kendisinin kullandığı araca çarpıp kaçan aracı takip sonucu arkalarından pompalı tüfekle ateş ettiğini beyan etmiş şüpheli şahıs Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda suç aleti pompalı tüfek ile birlikte gözaltına alınmış.

Kale Şehit İsmail ARSLAN Polis Merkezi Amirliği görevlilerince hakkında 6136 sayılı Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanununa Muhalefet Etmek, Mala Zarar Verme ve Tehdit Suçundan Adli işlem yapılarak mevcutlu olarak Adli makamlara sevk edilmiştir.

Güvenli Şehir… Nevşehir…