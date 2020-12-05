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Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yerinden kalkamadı
Nevşehir’de meydana gelen trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı.
Asayiş 05.12.2020, 15:51 05.12.2020, 16:24
Nevşehir’de meydana gelen trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Bakanlığında paylaşılan görüntülerde Nevşehir’den Avanos’a gitmekte olan motosiklet kırmızı ışıkta geçtiği esnada yol hakkı olan otomobile çarpması saniye saniye kameralara yansıdı. Kaza sonrasında ise motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı.