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Nevşehir’de trafik kazası: 7 yaralı

NEVŞEHİR’DEN AKSARAY’A GİTMEKTE OLAN 60 KG 769 PLAKALI OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETMESİ SONRASINDA YOLDAN ÇIKARAK KAZA YAPTI.

Asayiş 16.08.2020, 19:22
Nevşehir’de trafik kazası: 7 yaralı
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Nevşehir’de meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir’den Aksaray istikametine giden 60 KG 769 plakalı otomobil, sürücüsünün Acıgöl çıkışında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında yoldan çıkarak kaza yaptı. Araç içerisinde bulunan 4’ü çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale 112 sağlık ekipleri tarafından yapılmasının ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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