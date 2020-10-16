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Nevşehir’de firari FETÖ üyesi 1 kişi tutuklandı
NEVŞEHİR İL JANDARMA KOMUTANLIĞI SUÇ ARAŞTIRMA TİMİ EKİPLERİNCE FETÖ/PDY TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ FİRARİ 1 KİŞİ YAKALANDI.
Asayiş 16.10.2020, 15:39 16.10.2020, 22:13
Alınan bilgilere göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından Ürgüp ilçesinde FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.K. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen S.K. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.