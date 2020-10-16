Nevşehir’de firari FETÖ üyesi 1 kişi tutuklandı

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı suç araştırma timi ekiplerince FETÖ/PDY terör örgütü üyesi firari 1 kişi yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından Ürgüp ilçesinde FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.K. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen S.K. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.