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Nevşehir’de bir apartmanda çıkan yangın korkulu anlara neden oldu
Nevşehir Bekdik Mahallesi TOKİ blokları 3.etapda bulunan bir apartman dairesinde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.
Asayiş 31.12.2020, 14:19
Nevşehir Bekdik Mahallesi TOKİ blokları 3.etapda bulunan bir apartman dairesinde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.
Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından apartman dairesinde çıkan yangını kontrol altına alırken soğutma işlemleri devam ediyor.