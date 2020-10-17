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Nevşehir’de 490 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

NEVŞEHİR’DE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN 490 ADET UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

Asayiş 17.10.2020, 13:12
Nevşehir’de 490 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
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Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 490 adet uyuşturucu hap ve 2,76 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında Y.E.’yi gözaltına aldı. Yapılan üst ve ev aramasında 490 adet Ectasy hap, 2,76 gram skunk maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Y.E. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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