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Kendilerini savcı olarak tanıtıp köylüleri dolandıran 3 şüpheli yakalandı
NEVŞEHİR’İN AVANOS İLÇESİNE BAĞLI MAHMAT KÖYÜNDE VATANDAŞLARI ARAYARAK KENDİLERİNİ SAVCI OLARAK TANITARAK KÖYLÜLERİ DOLANDIRAN 3 ŞÜPHELİ JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN SUÇÜSTÜ YAKALANDI.
Asayiş 30.10.2020, 13:27
Nevşehir’in Avanos ilçesinde vatandaşları arayarak kendilerini savcı olarak tanıtarak köylüleri dolandıran 3 şüpheli jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Avanos İlçe Jandarma Komutanlığında işlemlerinin tamamlanmasının ardından 3 şüpheli de adliyeye sevk edildi.