Kapadokya’da kaçak kazıda çıkartılan 2 adet küp ele geçirildi

Nevşehir’in Derinkuyu ilçesine kaçak kazı yaparak 2 adet küp bulan şüpheliler jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Derinkuyu ilçesinde A.Ö., İ.G. ve A.Ö.’nün kaçak kazı yaptığı ihbarını değerlendiren jandarma ekipleri şüphelileri kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Şüphelilerden İ.G.’nin evinde yapılan aramada kaçak kazı yapılan bölgeden çıkartılmış olan 2 adet küp ele geçirilirken ele geçirilen küpler Nevşehir Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan A.Ö., İ.G. ve A.Ö. hakkında adli tahkikatın başlatıldığı öğrenildi.