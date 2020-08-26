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En acı bekleyiş: Barajda kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor
NEVŞEHİR’İN AVANOS İLÇESİNE BAĞLI BOZCA KÖYÜNDE BULUNAN BAYRAM HACILI BARAJINA PİKNİK YAPMAK İÇİN GELEN AYNI İKİ KARDEŞTEN BİRİ KURTARILIRKEN BARAJDA KAYBOLAN GENCİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR.
Asayiş 26.08.2020, 18:11 27.08.2020, 00:25
Nevşehir’in Avanos ilçesine bağlı Bozca köyünde baraj gölüne giren ve boğulma tehlikesi geçiren iki kardeşten biri kurtarılırken, diğerini arama çalışmaları sürüyor.
AFAD ve jandarma ekipleri ise gün boyunca barajda kaybolan 25 yaşındaki Adem Avut’u arama çalışmalarını sürdürürken ailesi ise acılı bekleyişini sürdürdü. AFAD ve jandarma ekipleri tarafından bulunması için yoğun çaba sarf edilirken baraja kayıp Adem Avut’u bulmak üzere balık adamlar geldi. Balık adamlar tarafından Bayram Hacılı barajında aranan Adem Avut’a henüz rastlanılmazken ailenin olayın nasıl meydana geldiğini ekiplere ağlayarak anlatması yürekleri burktu.
Kapadokya Hastanesinde tedavi altına alınan Mustafa Avut’un durumunun ağır olduğu öğrenildi.