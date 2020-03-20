Cezaevinde tedbirler oldukça sıkı tutuluyor

NEVŞEHİR(MHA) Ceza İnfaz kurumlarının toplu yaşanan yerler olması nedeniyle, bulaşıcı hastalıklar açısından risk teşkil ettiği, Kurumda bulaşıcı hastalıklara karşı tüm kurum ve eklentileri ilaçlandı.

Ayrıca; Tüm kurum ve eklentileri Alkol ve 5 litre suya 1 çay bardağı çamaşır suyu eklenerek günlük olarak temizlenmekte.

Son aylarda başta korona virüsü olmak üzere solunum yoluyla bulaşan tüm hastalıkların bulaşıcılığının önlenmesine yönelik tedbirler alınmasının önem arz ettiği, Hükümlü/tutuklular ve kurum çalışanlarının sağlığının korunmasına yönelik olarak, Dış kafeterya, ziyaretçi bekleme salonu, göz kayıt bölümü, ziyaretçi bayan/erkek üst eşya arama odaları, Kapalı ve Açık ziyaret alanları, koğuşlar/odalar, kurum koridorları, genel mutfak, fırın atölyesi- un deposu, personel yemekhanesi, emanet eşya deposu, bürolar, mahkum sevk/nakil araçları kabinleri, ankesörlü telefonlar, eğitim sınıfları, konferans salonu, ziyaretçi/personel tuvaletleri ve diğer eklentiler İnsan sağlığına veya açıkta bulunan gıda maddelerine hiçbir zararı olmayan Klor dioksit cihazı kullanılarak detaylı şekilde dezenfekte ettirildi.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin Kurumda yapılan dezenfekte işlerini denetledi.