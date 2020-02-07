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Camilerdeki şaşırtan hırsızlık yöntemi kamerada
Nevşehir’in Ürgüp İlçesinde Camilerde Bulunan Yardım Kutusunda Bulunan Hırsız Camide Bulunan Güvenlik Kamerasına Yakalandı.
Asayiş 07.02.2020, 11:08 07.02.2020, 12:00
Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde camilerdeki yardım kutusunda bulunan paraları koli bandı kullanarak çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı.
Ömer A.’nın Kayseri’de ikamet ettiğini belirleyen polis ekipleri, zanlıyı burada gözaltına alarak Ürgüp’e getirdi. Ömer A.’nın Kayseri’de de aynı yöntemle birçok kez hırsızlık yaptığı ve çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi. Ömer A. işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.