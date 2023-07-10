Konutlara bedava doğal gaz verilmesi uygulamasına başlanıldı Konutlara bedava doğal gaz verilmesi uygulamasına başlanıldı

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin güney ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kayseri ve Niğde ile Yozgat'ın doğu, Sivas'ın kuzey ve batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğu kesimlerde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 22°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer çok bulutlu.  PAZARTESİ09.00 - 12.00

ESKİŞEHİR °C, 23°C

Parçalı bulutlu

KAYSERİ °C, 20°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA °C, 24°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Ankara-için-anlık-hava-durumu-saatlik-ve-5-günlük-hava-tahmini-Meteoroloji-Genel-Müdürlüğü-1