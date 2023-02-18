Depremden etkilenen illerimizdeki afetzede vatandaşlarımızın mağduriyetlerini azaltmak amacıyla kimlik kartı başvurusuna gerek olmaksızın geçici kimlik belgelerinin e-Devlet üzerinden alınabilmesine olanak sağlandı.

Yerleşim Yeri/Diğer Adresi Depremden Etkilenen İllerimizde Olması Yeterli

Geçici kimlik belgesini, depremden etkilenen illerimizde yerleşim yeri ya da diğer adres kaydı olan vatandaşlarımız yararlanabilecek.

Kendisi ve Veli/Vasisi Oldukları Kişilerin Geçici Kimlik Belgesini Alabiliyor

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Depremden etkilenen illerimizde yerleşim yeri ya da diğer adres kaydı olan afetzede vatandaşlarımız, kendisi, veli ya da vasisi olduklarının geçici kimlik belgesini e-Devlet’ten barkodlu alabiliyor.

Barkodlu Geçici Kimlik Belgesi Üç Ay Kimlik Kartı Alınıncaya Kadar Geçerli e-Devlet'ten alınan barkodlu geçici kimlik belgesi üç ay yeni kimlik kartı alınıncaya kadar geçerli.