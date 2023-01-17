Nevşehir'e Hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de Nevşehir'e ne zaman kar yağacağı oldu

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Nevşehir'e kar yağışının ne zaman olacağını merak ediyor. Peki, Nevşehir'e kar ne zaman yağacak? Nevşehir 5 günlük detaylı hava durumu.

Aralık ayının gelmesiyle hava sıcaklıkları düşmeye ve yağışlı havalar etkisini göstermeye başladı. Geçtiğimiz haftayı yağmurlu geçiren Nevşehirliler Nevşehir'e ne zaman kar yağacağını merak ediyor. Nevşehir'e kar ne zaman yağacak?

Nevşehir 5 günlük detaylı hava durumu

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