Hangi Aylar 30 Gün, Hangi Aylar 31 Gün, Aylar Kaç Gündür, Şubat Ayı Neden Farklıdır, 2023 Ocak Kaç Çekiyor?

Bir ay , Ay’ın Dünya çevresini bir kez dolanmasında geçen süreye denir. Türkiye’de takvimler değiştikçe, ayların adları da buna bağlı olarak değişmiştir. 19. yüzyıla kadar daha çok Hicri takvime göre düzenlenmiş Arabi aylar kullanılıyordu:Arabi Aylar (Dini Aylar) : Muharrem, Safer, Rebiülevvel, Rebiülahır, Cemazielevvel, Cemaziyelahır, Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade ve Zilhicce.

2023 Şubat Ayı Kaç Çekiyor?

28 ÇEKİYOR



Yılın 12 Ayı ve Çektiği Gün Sayıları

1 - Ocak 31 2 - Şubat 28 3 - Mart 31 Bolu'ya kar ne zaman yağacak? Bolu 5 günlük detaylı hava durumu 4 - Nisan 30 5 - Mayıs 31 6 - Haziran 30 7 - Temmuz 31 8 - Ağustos 31 9 - Eylül 30 10 - Ekim 31 11 - Kasım 30 12 - Aralık 31



Görüleceği üzere 4 ay 30 gün çeker 7 ay ise 31 gündür

Şubat ayı ise normalde 28 gün çeker ama eğer o yıl 4’ün katı ise 29 gün çeker. Mesela 2016 yılında Şubat 29 gündü. Çünkü 2016 4’e tam bölünür.Yani 2016/4=0 ‘dır(kalan sıfır).



Şubat ayının normalde 28 gün olup 4 yılda bir 29 gün çekmesinin nedeni miladi takvimde bir yılın 365 gün 6 saat olmasıdır. Biliyoruz ki bir gün 24 saattir. 4 yılda bir bu 6 saatler toplanarak (6×4=24 saat yani 1 gün ) 1 gün oluşur. İşte böylece 4 yılda bir elimizde 1 gün artar.İşte bu 1 gün Şubat ayına eklenir ve böylece şubat 29 çeker.

Zaten bu artmadan dolayı Şubat’ın 29 çektiği yıllara artık yıl denir. Mesela bu sene 2020 yılı. En yakın artık yıl şuan için 2024 olacak.

Yılbaşı Tatili

1935 yılından bu güne resmi tatil olarak kabul edilen 1 Ocak 2023 yılında pazar gününe denk geliyor.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına armağan edilen Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 2023 yılında pazar günü kutlanacak.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

2009 yılında resmi tatil olarak ilan edilen ve işçinin,emekçinin günü olarak bilinen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü 2023 yılında pazartesi gününe denk geliyor.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

Mustafa Kemal Atatürk’ün Bandırma Vapuru ile Samsun’a çıkmasıyla birlikte milli mücadelenin başladığı gün olarak kabul edilen 19 Mayıs, Mustafa Kemal tarafından Türk gençliğine armağan edilmiştir. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 2023’de Cuma günü kutlanacak.

Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Resmi tatillerden bir tanesi ise her yıl Türkiye’de 15 Temmuz'da kutlanan Demokrasi ve Millî Birlik Günüdür. 15 Temmuz bu yıl cumartesi gününe denk geliyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı

Türkiye’nin Kurtuluş Savaşı’ndan zaferle ayrıldığı gün olan 30 Ağustos, her yıl Zafer Bayramı olarak kutlanıyor. 1935 yılında resmi tatil ilan edilen 30 Ağustos 2023 yılında Çarşamba gününe denk gelmekte.

Cumhuriyet Bayramı

Yılın son resmi tatili Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 28 Ekim Cumartesi yarım gün ve 29 Ekim Pazar ise tam gün olamak üzere 1,5 günlük bir tatili kapsıyor. Cumhuriyetin kuruluş yıl dönümü olan bu tarih, 1925 yılında resmi tatil ilan edildi.