2022 yılı Ramazan Ayında Hatimle Teravih Namazı Kılınacak Camiler Belli Oldu. ilinizi ve ilçenizi seçerek...İ

Aşağıdaki adresten ilinizi ve ilçenizi seçerek Hatimle Teravih Namazı Kılınacak Camileri görebilirsiniz.

https://ramazan.diyanet.gov.tr/tr-TR/CamiBilgileri/CamiBilgileri/

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Diyanet'ten 2022 Ramazan Faaliyetleri

Ramazan ayında yapılacak faaliyetlerle ilgili bilgi veren Başkan Erbaş, şunları söyledi:

“Ramazan ayı boyunca irşat faaliyetlerimizi büyük oranda yüz yüze gerçekleştireceğiz.

Beş vakit namazda olduğu gibi teravih namazı da camilerimizde cemaatle kılınacaktır.

Tüm aile fertlerimizle teravih namazına, sohbete ve mukabeleye katılarak Ramazan’ın manevi havasını hep birlikte teneffüs edeceğiz.

Camilerimizde ve Kur'an kurslarımızda mukabeleler okunacaktır.

Camilerimizdeki mukabeleye katılamayacak olan vatandaşlarımız, Ramazan ayı boyunca her gün Diyanet TV'de okunacak mukabeleleri takip edebilirler.

Müftülüklerce uygun görülen cami ve mescitlerde “Hatimle Teravih Namazı” kıldırılacaktır.

“Alo 190 Dinî Bilgilendirme Hattı”, Ramazan ayı boyunca haftanın 7 günü 08.00-22.00 saatleri arasında vatandaşlarımızın hizmetinde olacaktır.

Başkanlığımız tarafından hazırlanan “Ramazan ve Doğruluk” temalı kitap, dergi ve diğer basılı, görsel ve sesli materyallerin bulunduğu Ramazan ayına özel web sitesi (ramazan.diyanet.gov.tr) milletimizin hizmetinde olacaktır.

Diyanet TV, Diyanet Radyo, Diyanet Kur’an Radyo ve Diyanet Risalet Radyolarımızda iftar ve sahur programları yapılacaktır.

Ayrıca hocalarımız, camilerimizde, Kur’an kurslarımızda, konferans salonlarında yüz yüze olmak üzere yerel TV-Radyo kanallarında ve internet mecralarında da programlar yapacaktır.”