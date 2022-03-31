Sela duyulduğu zaman Müslümanların manevi atmosfer içerisinde değişik duygular hissettiği bir güzel sesleniştir. Sela Neden Okunur? Okunuşu ve Anlamı Nedir?

Gözden kaçırmayın 31 Mart 2022 Salı Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber Canlı İzle

Sela duyulduğu zaman Müslümanların manevi atmosfer içerisinde değişik duygular hissettiği bir güzel sesleniştir. Genel itibari ile Peygamber Efendimize yapılan medhu senalardan oluşmaktadır.



Cuma Günleri Cuma Ezanından önce ve Perşembe günleri yatsı ezanından önce okunarak Cuma Namazını hatırlatır. Ayrıca Sela Bir kişinin öldüğünün haberinin verilmesinden öncede okunabilir.



SELÂ VE ANLAMI



"Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Rasulallah!

Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Habiballah!

Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Nûre Arşillah!

Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Hayra Halgillah!

Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Seyyidel Evveline Vel Ahirin!

Vel Hamdü Lillahi Rabbil Alemin!"



MEALİ:



"Ey Allah'ın Resûlu, salat-u selam senin üzerine olsun!

Ey Allah'ın Habibi, salat-u selam senin üzerine olsun!

Ey Allah'ın Arşının Nuru, salat-u selam senin üzerine olsun!

Ey Allah'ın Mahlukatının Hayırlısı, salat-u selam senin üzerine olsun!

Ey Öncekilerin ve Sonrakilerin Efendisi, salat-u selam senin üzerine olsun!

Hamd Alemlerin Rabbi Olan Allah İçindir!"