1996 yılında Türkiye'nin ilk “24 saat haber” anlayışına sahip kanalı olarak yayına başlayan NTV,

1996 yılında Türkiye'nin ilk “24 saat haber” anlayışına sahip kanalı olarak yayına başlayan NTV, Ocak 1999'da Doğuş Yayın Grubu bünyesine katıldı. Yakaladığı başarı ile Türk medya endüstrisini değiştiren NTV, Türkiye'de tematik kanal dönemini başlattı. NTV, ulusal ve uluslararası haberler başta olmak üzere, ekonomi, kültür - sanat, yaşam ve spor konularına odaklanan programlar da yayımlıyor.

Sağlık, eğitim ve çevre gibi konularda yapmış olduğu yayınlar ve özel projeler, NTV'nin kurumsal kimliğinin önemli bir parçası olan sosyal sorumluluk bilincine yaklaşımının somut örnekleri arasında yer alıyor. Tarafsızlığı, ulusal öğelere ve evrensel etik değerlere saygılı, ilkeli yayın anlayışı, izleyicisi ile kurduğu iletişim, dinamik kadrosu ve teknik donanımı ile NTV, sadece bir haber kanalı değil, aynı zamanda kamuoyu nezdinde de itibarlı ve “güvenilir haber” ile eşanlamlı bir marka.

NTV tarafından hazırlanan içeriğe televizyon dışında ntv.com.tr, iPad, iPhone, Apple TV, Android akıllı telefon, Android tablet, Samsung Tizen Smart TV uygulamaları üzerinden ulaşılabiliyor.

Yayın hayatı boyunca çeşitli kuruluşlar tarafından 1000’den fazla ödüle layık görülen NTV, insanların haber alma özgürlüğünü karşılama ve kamuoyunu bilinçlendirme motivasyonu ile hareket ediyor. Merkezi İstanbul’da bulunan NTV, Ankara, Diyarbakır; yurt dışında ise Brüksel ve Washington DC temsilcilikleri ile Londra, Atina, Strasburg, gibi dünyanın dört bir yanındaki muhabirleri, Reuters, ENEX ve APTN gibi dünyanın önde gelen haber kuruluşları ve çeşitli haber ajansları aracılığıyla gündemi takip ediyor.

Künye

Kuruluş1 Kasım 1996 (Doğuş Yayın Grubu bünyesine geçiş 1999)

Vergi DairesiBOĞAZİÇİ KURUMLAR: 001 000 3123

İnternet Sayfasıhttp://www.ntv.com.tr

İçerikHaber / Spor / Ekonomi / Lifestyle

Yayın SaatleriHaftanın 7 günü / 24 saat

İzleyici ProfiliKarar mercileri, ABC1 SES grupları, 18+ yaş grubu / Eğitimli / Beyaz yakalı çalışanlar

Erişim

Türksat 4A 42 ° Doğu / 12.015 MHz Yatay (H) / Sembol Hızı 27.500 Ksym/s - FEC 5/6

DİGİTÜRK 41 / D-SMART 31/ TELEDÜNYA 46 / KABLOTV S-17 BANDI / IPTV: tivibu 56

Türksat 3A

42 ° Doğu

10.962 MHz

Yatay (H)

16.666 Ksym/s

FEC3/4