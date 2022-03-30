Muharrem Ayı'nın en önemli günü olarak kabul edilen Aşure Günü de yaklaştı. Aşure nasıl yapılır ve pratik tarifler özellikle ev hanımları ve çalışan bayanlar için günün en faydalı bilgisi.

Muharrem Ayı'nın en önemli günü olarak kabul edilen Aşure Günü de yaklaştı. Aşure nasıl yapılır ve pratik tarifler özellikle ev hanımları ve çalışan bayanlar için günün en faydalı bilgisi.



En güzel Aşure nasıl yapılır?

MALZEMELER

2 su bardağı dövme buğday

Yarım su bardağı kuru fasulye

Yarım su bardağı nohut

50 gr.kuş üzümü

50 gr.izmir üzümü

2-3 adet kuru incir

1 çay bardağı dut pekmezi

4-5 adet kuru kayısı (islimsiz,kayısı çiri)

Yarım portakal kabuğu

Yarım ayva

7-8 adet karanfil

1adet 10 cm. kadar çubuk tarçın

1 adet elma

Bir çay kaşığı tuz (tepeli olmasın,silmeden biraz fazla olsun)

Damak tadınıza göre şeker

SÜSLEMEK İÇİN

Gözden kaçırmayın A101 31 Mart 2022 Aldın Aldın Kataloğu

fındık

ceviz

fıstık

nar

HAZIRLANIŞI

Akşamdan ıslağa koyduğunuz dövme,fasulye ve nohutu sabah suyunu süzerek düdüklü tencereye alın. Bir elmanın üzerine karanfilleri batırıp aşurenin içine atın. Üzerine bir karışa yakın çıkacak kadar su ekleyin Kaynamaya başladıktan sonra kefini alıp,ağzını kapatın. En az bir buçuk saat altı kısık olarak pişirin Buğdayın iyice açılması lazım.Yoksa suyu özlü olmaz. Üzümleri bir cezveye alıp üzerine sıcak su koyun ve 5 dakika kadar kaynatın.Bu sayede kirli suyunu verecek ve aşureyi mat bir renge dönüştürmeyecek. Bundan sonraki aşamada aşure sık sık karıştırılacak.Aksi halde hemencecik dip tutacaktır. Üzümleri tencereye,Portakal kabuklarıyla beraber ekleyip,beş dakika daha pişirin. Şimdi küçük doğradığınız ayva,incir ve kayısıyı ekleyin. Bir çay bardağı kadar pekmezi şekeri ve çubuk tarçını bu esnada ilave edin. Şekeri azar azar katın.Miktarı damak tadınıza göre ayarlayın. 5 dakikada bu şekilde kaynadıktan sonra altını kapatın. İster sıcak ister soğuk,dilediğiniz gibi süsleyip servis yapın.



İşte aşurenin püf noktaları:

Bakliyatlar ayrı ayrı ve soğuk suyla akşamdan ıslatılmalı, ertesi gün yine ayrı ayrı haşlanıp (pişme süreleri farklı olduğu için), suları süzüldükten ve kabukları ayıklandıktan sonra tencereye katılmalı. Bakliyatların sularının süzülerek tencereye konulması aşurenin renginin berrak olmasında büyük önem arz ediyor. Haşlama sularının aşurede kullanılması yalnızca tatlının rengini bulanıklaştırmıyor, şişkinliğe de neden oluyor.

Aşurenin kararmaması için incir ve ceviz gibi malzemeler yalnızca süslemede, o da aşure soğuduktan sonra eklenmeli. Tüter, inciri illa ki aşurenin içinde sevenlere ayrı bir kapta haşlayıp, doğradıktan sonra ( Haberler ) kâselerin dibine paylaştırmalarını ve sonrasında sıcak aşurenin kâselere dökülmesini öneriyor. Karanfil ve gül suyu aşureyi ocaktan indirmeye yakın ya da hemen akabinde katılmalı.



Şeker sona bırakılmalı ve ilave edildikten sonra sürekli karıştırılmalı. Aksi takdirde kısa süre içinde dibi tutabilir. Bu da aşurede yanık kokusunun oluşmasına neden olur.