Kanal D’nin, yapımını Most Production, yapımcılığını Gül Oğuz’un üstlendiği dizisi “Veda Mektubu” yeni bölümü ile ekrana geliyor. Başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım ve Bennu Yıldırımlar’ın yer aldığı, yönetmenliğini Deniz Çelebi Dikilitaş’ın üstlendiği, hikayesini Gamestory senaryosunu ise Deniz Akçay’ın kaleme aldığı dizinin yeni bölümünün konusu şöyle;

Seher’in suçunu itiraf etmesiyle herkes kendini büyük bir buhranın içinde bulur. Mina ve Selçuk tüm bu olanların Aslı’nın suçu olduğunu söyledikçe Aslı kocaman evin içinde küçülür. Bunu fark eden Mehmet’in bir karar vermesi gerekiyordur. Geride kalan ailesinin mi; yoksa, Aslı’nın mı yanında duracaktır?

Ziya, tüm geçmişin öcünü alır gibi Nevzat’ın hayatını karartmaya yemin eder. Hatice ise her şeye rağmen ailesinin hak ettiğini alması için uğraşır. Alanur, hiç ummadığı birinin etkisiyle Beste ile tüm gerçekleri konuşmaya karar verir. Beste bu gerçekleri kaldırabilecek midir? Yoksa Karlı Ailesi gibi, Yıldız Ailesinin sonu da dağılarak mı gelecektir? Mehmet ve Aslı, her şeye göğüs gerip o evde yaşayabilecek midir? Yaşasalar bile yeni öğrendikleri haber onları nasıl etkileyecektir?

Zengin oyuncu kadrosunun yanı sıra kalplere dokunan hikayesi ile de çok konuşulan Veda Mektubu yeni bölümüyle 31 Temmuz Pazartesi günü saat 20.00’de Kanal D’de…