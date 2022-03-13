İstanbul'dan başlayarak tüm yurtta etkisini gösteren yoğun kar yağışı sonrasında İzmirliler de kar yağışını hasretle bekliyorlar. Peki İzmire 13 Mart 2022 tarihinde kar yağacak mı?

İşte İzmir 15 günlük detaylı hava durumu

Hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de İzmir'e ne zaman kar yağacağı oldu. Milyonlarca İzmir'li İzmir'de kar yağışının ne zaman olacağını merak ediyor.

Peki, İzmir'e kar ne zaman yağacak? İzmir15 günlük detaylı hava durumu. Ocak ayının gelmesiyle hava sıcaklıkları düşmeye ve yağışlı havalar etkisini göstermeye başladı. Geçtiğimiz haftayı yağmurlu geçiren İzmirliler İzmir'e ne zaman kar yağacağını merak ediyor. İzmir'e kar ne zaman yağacak? İzmir'e 15 günlük detaylı hava durumu

İzmir Hava Durumu 15 Günlük Tahmini

İzmir hava durumu, ilde yaşayan vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Tüm yurtta etkili olan kar yağışı nedeniyle İzmir'e de kar yağıp yağmayacağı merak konusu oldu.

İzmir'in yüksek kesimlerinde yaşanan yağış nedeniyle köy okullarında eğitime ara verildi. Peki İzmir'e kar yağacak mı? İzmir hava durumu (15 günlük)