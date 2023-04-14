14 Nisan Cuma çeyrek altın ne kadar? CANLI ve güncel altın fiyatları, bugün altında anlık son durum haberimizde...
14 Nisan Cuma 2023 canlı altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR? Gram altın alış: 1.270,92 Gram altın satış: 1.271,12
ÇEYREK ALTIN NE KADAR? Çeyrek altın alış: 2.131,00 Çeyrek altın satış: 2.155,00
YARIM ALTIN NE KADAR? Yarım altın alış: 4.261,00 Yarım altın satış: 4.310,00
TAM ALTIN NE KADAR? Tam altın alış: 8.496,00 Tam altın satış: 8.587,00
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? Cumhuriyet altını alış: 8.691,00 Cumhuriyet altını satış: 8.822,00
ATA ALTIN NE KADAR? Ata altın alış: 8.725,00 Ata altın satış: 8.808,00