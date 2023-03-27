Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü? . İşte sizler için hazırlanmış detaylı liste.

Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü? Her sene dört gözle beklediğimiz bir Ramazan ayına daha başladık.Ramazan ayı, bir yıllık maddi ve manevi kirlerden temizleneceğimiz, insanî duyguların coştuğu, tevbe edip hakka yönelme şuurunun geliştiği maddî ve mânevî bir terbiye ayıdır.Ramazan, içerisinde insanlık için, “bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini” taşıyan bir aydır.Ramazan, inananlar için evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş ayıdır.Ramazan, Kur’an ayıdır, oruç ayıdır.

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Peki bugün Ramazan'ın kaçıncı günü? İşte sizler için hazırlanmış detaylı liste.

Bugün Ramazan ayının kaçıncı günü

23 Mart 2023 Perşembe 1. RAMAZAN ORUCU
24 Mart 2023 Cuma 2. RAMAZAN ORUCU
25 Mart 2023 Cumartesi 3. RAMAZAN ORUCU
26 Mart 2023 Pazar 4. RAMAZAN ORUCU
27 Mart 2023 Pazartesi 5. RAMAZAN ORUCU
28 Mart 2023 Salı 6. RAMAZAN ORUCU
29 Mart 2023 Çarşamba 7. RAMAZAN ORUCU
30 Mart 2023 Perşembe 8. RAMAZAN ORUCU
31 Mart 2023 Cuma 9. RAMAZAN ORUCU
1 Nisan 2023 Cumartesi 10. RAMAZAN ORUCU
2 Nisan 2023 Pazar 11. RAMAZAN ORUCU
3 Nisan 2023 Pazartesi 12. RAMAZAN ORUCU
4 Nisan 2023 Salı 13. RAMAZAN ORUCU
5 Nisan 2023 Çarşamba 14. RAMAZAN ORUCU
6 Nisan 2023 Perşembe 15. RAMAZAN ORUCU
7 Nisan 2023 Cuma 16. RAMAZAN ORUCU
8 Nisan 2023 Cumartesi 17. RAMAZAN ORUCU
9 Nisan 2023 Pazar 18. RAMAZAN ORUCU
10 Nisan 2023 Pazartesi 19. RAMAZAN ORUCU
11 Nisan 2023 Salı 20. RAMAZAN ORUCU
12 Nisan 2023 Çarşamba 21. RAMAZAN ORUCU
13 Nisan 2023 Perşembe 22. RAMAZAN ORUCU
14 Nisan 2023 Cuma 23. RAMAZAN ORUCU
15 Nisan 2023 Cumartesi 24. RAMAZAN ORUCU
16 Nisan 2023 Pazar 25. RAMAZAN ORUCU
17 Nisan 2023 Pazartesi 26. RAMAZAN ORUCU
18 Nisan 2023 Salı 27. RAMAZAN ORUCU
19 Nisan 2023 Çarşamba 28. RAMAZAN ORUCU
20 Nisan 2023 Perşembe 29. RAMAZAN ORUCU