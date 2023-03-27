Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü? . İşte sizler için hazırlanmış detaylı liste.
Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü? Her sene dört gözle beklediğimiz bir Ramazan ayına daha başladık.Ramazan ayı, bir yıllık maddi ve manevi kirlerden temizleneceğimiz, insanî duyguların coştuğu, tevbe edip hakka yönelme şuurunun geliştiği maddî ve mânevî bir terbiye ayıdır.Ramazan, içerisinde insanlık için, “bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini” taşıyan bir aydır.Ramazan, inananlar için evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş ayıdır.Ramazan, Kur’an ayıdır, oruç ayıdır.
Peki bugün Ramazan'ın kaçıncı günü? İşte sizler için hazırlanmış detaylı liste.
Bugün Ramazan ayının kaçıncı günü
|23 Mart 2023 Perşembe
|1. RAMAZAN ORUCU
|24 Mart 2023 Cuma
|2. RAMAZAN ORUCU
|25 Mart 2023 Cumartesi
|3. RAMAZAN ORUCU
|26 Mart 2023 Pazar
|4. RAMAZAN ORUCU
|27 Mart 2023 Pazartesi
|5. RAMAZAN ORUCU
|28 Mart 2023 Salı
|6. RAMAZAN ORUCU
|29 Mart 2023 Çarşamba
|7. RAMAZAN ORUCU
|30 Mart 2023 Perşembe
|8. RAMAZAN ORUCU
|31 Mart 2023 Cuma
|9. RAMAZAN ORUCU
|1 Nisan 2023 Cumartesi
|10. RAMAZAN ORUCU
|2 Nisan 2023 Pazar
|11. RAMAZAN ORUCU
|3 Nisan 2023 Pazartesi
|12. RAMAZAN ORUCU
|4 Nisan 2023 Salı
|13. RAMAZAN ORUCU
|5 Nisan 2023 Çarşamba
|14. RAMAZAN ORUCU
|6 Nisan 2023 Perşembe
|15. RAMAZAN ORUCU
|7 Nisan 2023 Cuma
|16. RAMAZAN ORUCU
|8 Nisan 2023 Cumartesi
|17. RAMAZAN ORUCU
|9 Nisan 2023 Pazar
|18. RAMAZAN ORUCU
|10 Nisan 2023 Pazartesi
|19. RAMAZAN ORUCU
|11 Nisan 2023 Salı
|20. RAMAZAN ORUCU
|12 Nisan 2023 Çarşamba
|21. RAMAZAN ORUCU
|13 Nisan 2023 Perşembe
|22. RAMAZAN ORUCU
|14 Nisan 2023 Cuma
|23. RAMAZAN ORUCU
|15 Nisan 2023 Cumartesi
|24. RAMAZAN ORUCU
|16 Nisan 2023 Pazar
|25. RAMAZAN ORUCU
|17 Nisan 2023 Pazartesi
|26. RAMAZAN ORUCU
|18 Nisan 2023 Salı
|27. RAMAZAN ORUCU
|19 Nisan 2023 Çarşamba
|28. RAMAZAN ORUCU
|20 Nisan 2023 Perşembe
|29. RAMAZAN ORUCU