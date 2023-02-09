Kurulduğu günden bugüne yurt içinde gerçekleştirdiği eğitim ve İslami faaliyetlerin yanı sıra yurtiçi ve yurt dışında yapmış olduğu İnsani Yardım çalışmalarıyla adından sıkça söz ettiren Bereket Derneği 2023 yılı faaliyet planı için toplandı

Ramazan ayı ile birlikte gerçekleşmesi planlanan faaliyetlerin yanı sıra Yurtiçi ve yurt dışında başta kumanya bağışı olmak üzere kurban bağışı 2023 organizasyonu hakkında planlama çalışması yapıldı.

Yurtiçi başta olmak üzere 3 kıta 21 ülkede kurban bağışı organizasyonu yapılacak

15 yıldır bağışlarından aldığı güvenle kurban bağışı organizasyonu yapan Bereket derneği açtık yoksulluk ve muhtaçlığın hat safhada olduğu Afrika kıtası olmak üzere 3 kıta 21 ülkede vacip kurban organizasyonu gerçekleştireceklerini belirtti.

Kurban Bağışı 2023

Kurban bağışı çalışmalarının yıl boyunca sürdüğünü ifade eden Dernek yönetimi 2023 yılı kurban bağışı Bedelini 950 TL olarak duyurarak yıl boyunca akika kurbanı adak kurbanı şükür kurbanı bağışlarının devam ettiğini belirtti

Bölgede görevli personel tarafından bağışlar takip ediliyor.

15 yıldır bağışlarından aldığı destek ve güvenle çalışmalarına devam eden Bereket Derneği kurban bağışı organizasyonu kapsamında bölgeye gönderdiği personeli ve Gönüllüleri ile birlikte kurban bahşiş organizasyonunun her safhasını takip ediyor bütün bağışları ibadet şuuru ile ulaştırarak kurban kesim videolarını bağışçılarına ulaştırıyor.

Bereket Derneği Kurban Bağışı Nasıl Yapılır?

Online bağış ile güvenilir olarak kredi kartı ile evlerinin konforunda kurban bağışı yapabilen bağışçılar kurbanlarının kesildiği ülkeyi seçebilirken dilerler ile eft / havale yoluyla veya 02128096627 nolu numara üzerinden Bereket derneği çağrı merkezini arayarak kurban bağışlarını ulaştırabilirler.

Ramazan çalışmaları hakkında planlama yapıldı

Bereket Derneği yetkilerinden alınan bilgiye göre yurt içinde Ramazan çalışmaları yapan Dernek yönetimi yurt içinde ihtiyaç sahibi ailelere ulaşacak Bununla birlikte yurt dışında iftar bağışı kampanyaları yapan Dernek yönetimi Afrika'daki açlık ve yoksulluğa dikkat çekerken yetersiz beslenme sebebiyle Afrika kıtasında yaşanan hastalıkların Has safhada olduğu bilgisini verdi.

Eğitim çalışmaları yıl boyunca devam ediyor

Geleceğimizin temeli olan gençlere İslami eğitim vermek ve ahlaklı bireyler yetiştirmek konusunda çalışmalar yapan Bereket Derneği her müslümanın bilmesi farz olan temel İslami eğitimlerle birlikte hafızlık eğitimine büyük önem veriyor.