Başbuğ Alparslan Türkeş Kabri Mezarı nerede diyenler için Başbuğ Alparslan Türkeş Mezarı adresi ve harita bilgisi burada yer almaktadır

1960 sonrası Türkiye siyasi tarihine derin izler bırakan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) kurucusu Alparslan Türkeş 4 Nisan 1997’de hakkın rahmetine kavuşmuştur. Alparslan Türkeş’in mezarına ulaşım için Ankaray Bahçelievler durağını kullanabilir veya AŞTİ Ankara otogarından 10-15 dakika yürüyebilirsiniz.

Başbuğ Alparslan Türkeş Kabri Mezarı Adresi: Emniyet Mah. Konya Yolu (Mevlana Bulvarı) Beşevler- Beştepe Kavşağı Alparslan Türkeş Cad. Yenimahalle Ankara

Alparslan Türkeş

25 Kasım 1917, Lefkoşa - 4 Nisan 1997, Ankara, Türk asker, siyasetçi, Eski Başbakan yardımcısı, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucusu ve ilk genel başkanı. MHP genel başkanlık görevini 1969–1997 yılları arasında sürdürmüştür. Mart 1975–Haziran 1977 ve Temmuz 1977–Ocak 1978 tarihleri arasında Süleyman Demirel tarafından kurulan hükümetlerde Başbakan Yardımcısı olarak yer almıştır. 1965, 1969, 1973, 1977 ve 1991 Türkiye genel seçimlerinde milletvekili olarak meclise girmiştir.

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Türkeş, milliyetçi çevreleri bir araya getirmek için 1963 yılında Türkiye Huzur ve Yükselme Derneği'ni kurmuştur. 1965'de Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'ne (CKMP) girerek fiilen siyasi hayata atılmıştır. Aynı yıl partinin başkanı olmuştur ve kendini sevenler tarafından Başbuğ ilan edilmiştir. İlk defa 1965 Türkiye genel seçimlerinde CKMP Ankara milletvekili olarak meclise girmiştir. 1966 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı adayı olmuştur fakat seçilememiştir. 1969 yılında yapılan olağanüstü kongrede CKMP adı Milliyetçi Hareket Partisi ve terazi olan amblemi de üç hilâl olarak değiştirilmiştir. 1975'ten sonra Milliyetçi Cephe adı verilen koalisyon hükümetlerinde başbakan yardımcılığı görevinde bulunmuştur.

12 Eylül Darbesi'nden sonra 1985 yılına kadar 4,5 yıl tutuklu kalmıştır. 1987 Türkiye anayasa değişikliği referandumu'nda siyasal yasağı kalkmıştır. Aynı yıl Milliyetçi Çalışma Partisi'ne girmiştir ve yapılan kongrede gene başkan seçilmiştir ve partisi 1991 Türkiye genel seçimlerinde Refah Partisi ve Islahatçı Demokrasi Partisi ile seçim ittifakı yapmıştır. 1992 yılında 12 Eylül darbesi ile kapatılmış olan partilerin eski adlarını alması hakkında Siyasi Partiler Kanunu'nda yapılan değişiklikle MÇP'nin ismi de 1993 yılında MHP olarak değiştirilmiştir. 1995 Türkiye genel seçimlerinde parlamento dışı kalan Türkeş, 4 Nisan 1997 tarihinde vefat etmiştir.

Alparslan Türkeş, 4 Nisan 1997'de geçirdiği kalp krizi sonucu Ankara'da yaşama veda etti. Kabri, Ankara Beştepe'de bulunmaktadır.