Bakan Bilgin, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan İle Bir Araya Geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı öncesi Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş) Genel Başkanı Mahmut Arslan ile görüştü.

2022'nin ikinci altı ayında asgari ücrete yapılacak artışı belirlemek üzere toplanan işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 29 Haziran’da Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'ndaki toplantıda bir araya geldi.

İşçi kesimi için Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay ve işveren kesimi için Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol’un yer aldığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı öncesinde Bakan Bilgin, Hak-İş Genel Başkanı Arslan’ın görüş ve önerilerini dinledi.