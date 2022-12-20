AHGAZ ve TERA halka arz fiyatı ne kadar? Borsada Ne Zaman İşlem Görecek?
Ahlatcı Doğal Gaz 22 Aralık tarihinde BİST Ana Pazar’da işlem görmeye başlayacak.
TERA, 22 Aralık tarihinde BİST Ana Pazar’da işlem görmeye başlayacak.
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Ahlatcı Doğal Gaz'ın halka arz tarihi 14-15-16 Aralık 2022 olarak duyuruldu.
AHLATCI DOĞAL GAZ HİSSE FİYATI NE?
Ahlatcı Doğal Gaz 66,00 TL'den halka arz olacak.
AHLATCI DOĞAL GAZ HALKA HİSSE KODU NE?
Ahlatcı Doğal Gaz'ın hisse kodu #AHGAZ olarak açıklandı.
AHLATCI DOĞAL GAZ KAÇ LOT VERİYOR?
Ahlatcı Doğal Gaz şirketi 52,750,000 Lot veriyor.
AHLATCI DOĞAL GAZ ORANSAL MI, EŞİT DAĞILIM MI?
Şirket halka arzda oransal dağılım yapacak.