Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmi, ulusal bir bayramıdır. Her sene 30 Ağustos tarihinde kutlamalar yapılır. Bu sene koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar "30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama olacak mı, etkinlikler yasaklandı mı?" sorularının yanıtlarını merak ediliyorlar. 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi güne denk geliyor? Resmi tatil mi? İşte tüm detaylar...

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI 2023 HANGİ GÜN?

30 Ağustos Zafer Bayramı 2023 yılında Çarşamba gününe denk geliyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olduğu için o gün tatil ilan edilir.

Bu yıl Büyük zaferin 101. yılı